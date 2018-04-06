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Virtus.pro вышла в финал нижней сетки DAC 2018
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Virtus.pro вышла в финал нижней сетки DAC 2018 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: CyberSport.ru
Virtus.pro обыграла TNC Pro Team со счётом 2:1 в третьем раунде нижней сетки Dota 2 Asia Championships 2018.
TNC Pro Team завершила своё выступление на соревнованиях. Команда заняла 4-е место и заработала $ 85 тыс., а также 75 очков Pro Circuit.
Virtus.pro прошла в финал нижней сетки, где встретится с LGD Gaming. Ранее китайский коллектив уступил Mineski в финале верхней сетки со счётом 0:2. Матч пройдет 7 апреля, начало — в 5:00 по московскому времени.
DAC-2018 проходит в Шанхае (Китай). На мэйджоре 16 участников разыгрывают призовой фонд в $ 1 млн и 1500 квалификационных очков.
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