Virtus.pro вышла в финал нижней сетки DAC 2018

Virtus.pro обыграла TNC Pro Team со счётом 2:1 в третьем раунде нижней сетки Dota 2 Asia Championships 2018.

TNC Pro Team завершила своё выступление на соревнованиях. Команда заняла 4-е место и заработала $ 85 тыс., а также 75 очков Pro Circuit.

Virtus.pro прошла в финал нижней сетки, где встретится с LGD Gaming. Ранее китайский коллектив уступил Mineski в финале верхней сетки со счётом 0:2. Матч пройдет 7 апреля, начало — в 5:00 по московскому времени.

DAC-2018 проходит в Шанхае (Китай). На мэйджоре 16 участников разыгрывают призовой фонд в $ 1 млн и 1500 квалификационных очков.