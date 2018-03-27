Положение команд в рейтинговой таблице Dota 2

Могут ли Team Secret и Team Liquid лишиться приглашения на The International, как EG загнала себя в ловушку и что поможет Na’Vi.

Позади первая половина турнирного сезона в Dota 2. По крайней мере по количеству разыгранных очков. На ближайших семи мэйджорах и майнорах организаторы раздадут участникам ещё около 25 тыс. баллов. По подсчётам Митчела Хаффа, для гарантированного попадания на TI составам нужно иметь в копилке 5723 очков на команду. Рассказываем о текущем положении в рейтинговой таблице и о сюрпризах, которые могут ожидать зрителей и участников.

VP на The International

Единственная команда, которая за первую половину сезона обеспечила себе путёвку на The International. Даже если она не заработает больше ни одного балла, в мире не найдётся восемь команд, которые успеют её превзойти за ближайшие турниры. Теперь помешать VP поехать в Ванкувер на битву за Аэгис может только дизбанд (тьфу-тьфу) или визовые проблемы.

Но даже при гарантированном инвайте «медведи» продолжат непосредственно влиять на рейтинговую таблицу. Впереди у них как минимум четыре мэйджора (а скорее всего, пять), где они имеют все шансы попасть в четвёрку лучших команд. И каждый забранный ими балл будет понижать необходимую планку для других участников.

Team Secret и Team Liquid в безопасности

У Team Secret и Team Liquid в запасе более 4700 очков. Математически этого ещё не хватает, чтобы отправиться в Канаду, но европейские гранды уже могут чувствовать себя спокойнее. Существует всего несколько гипотетических планов, в которых они лишаются приглашения и выпадают из восьмерки лучших. И в каждом из них они должны провалиться на всех предстоящих турнирах. Такое сложно представить, учитывая, что Team Secret едут на GESC с заведомо не самым сильным составом команд. Но даже если они не попадут в топ-4 на всех будущих мэйджорах, Puppey и Kuro всё ещё могут надеяться на помощь Virtus.pro. Парочка их удачных выступлений — и Secret и Liquid даже ничего делать будет не нужно, чтобы попасть на TI.

Evil Geniuses роет себе могилу

Американская команда оказалась в затруднительном положении из-за событий последних недель. EG решила сосредоточиться на мэйджорах и отказалась от участия в Starladder и GESC. В итоге команда не прошла отборы на Epicenter и MDL, а на DAC 2018 едет в далеко не лучшей форме после поражений трём американским составам и Vega Squadron. В итоге после китайского чемпионата шанс догнать поезд с очками у Evil Geniuses будет только на ESL One Birmingham и China Dota 2 Supermajor. А туда для начала нужно попасть, а потом пробиться в топ-4. Для EG теперь на счету каждый матч на рейтинговом турнире. А её неудача подставит в затруднительное положение не только самих «злых гениев», но и регион, который весь сезон надеется, что Evil Geniuses не окажется в региональной квалификации на TI и пустит поиграть на чемпионате мира кого-нибудь ещё.

Китайская делегация расширяется

Середину рейтинговой таблицы дружно заняли три китайские команды: Newbee, Vici Gaming и VGJ.Thunder. И сколько бы в твиттере не возмущались Питер PPD Дагер и Джеки EternalEnvy Мао, такая делегация явно оправдывает повышенное внимание организаторов к командам из этого региона. Newbee и Vici Gaming ещё не могут сидеть сложа руки и смотреть, как разбегаются очки в западные руки. Но одна победа на мэйджоре уже максимально приблизит их к поездке в Канаду. Причём у Newbee впереди три гарантированных мэйджора (и два в запасе), а Vici Gaming могут попробовать пополнить свою копилку на майноре в Тайланде. Чтобы эти команды потеряли свое место в топ-8, составы с 5-8-го места рейтинговой таблицы должны по очереди выиграть по мэйджору. Чуть сложнее ситуация складывается у VGJ.Thunder. Состав пропустит Epicenter XL, но зато может поправить ситуацию на Starladder. Если китайские составы будут демонстрировать такие же результаты, они продолжат тенденцию, когда треть приглашений на TI получали команды из Поднебесной.

LGD выходит на тропу войны

Впрочем, на этом угрозы из Китая не заканчиваются. Каждый год весной в этом регионе просыпается своя красная машина — LGD. За первую часть сезона команда набрала 471 балл, заняв два вторых места на майнорах. Но время без LAN-финалов состав явно потратил с умом. Начиная с DAC LGD отправится в долгосрочное турне по рейтинговым чемпионатам, которое уже включает в себя два мэйджора и майнор. Турнир от MDL пока под вопросом, но, учитывая доминирование команды на последних региональных отборах, вряд ли LGD составит проблему пробиться в топ DPL. Сейчас состав находится на пике формы, и если игрокам удастся показать то же самое на мировой сцене, сложившейся восьмерке лидеров придется потесниться. И как всегда в последний момент, пропустить вперёд LGD.

Битва за слот для SEA У SEA-региона в этом сезоне сложилась своеобразная проблема. У них есть три примерно равносильные команды (Mineski, Fnatic и TNC), которые с завидной периодичностью не пускают друг друга на рейтинговый турниры. При этом на международной сцене им никак не удаётся показать такие результатов, которые бы заставили организаторов осыпать их приглашениями. В итоге к концу рейтингового сезона все три состава могут оказаться вне заветной восьмёрки просто из-за жёсткой конкуренции в Азии. Сейчас из представителей SEA в таблице лидируют Mineski. На их счету 900 очков. От лидеров далековато, но ещё есть время и возможность поднажать. Для этого придётся в первую очередь проявить себя на DAC и Epicenter с очень сильной конкуренцией. А потом снова отправиться в квалификации со старыми знакомыми. Fnatic на текущий момент отстаёт от своих ближайших конкурентов всего на 16 очков. Но их ситуация усугубляется тем, что команда проиграла отборы на два ближайших мэйджора. Джеки EternalEnvy Мао придётся максимально сосредоточиться на майнорах и квалификациях с меньшей конкуренцией. Возможно, этот подход оправдает себя. Тише едешь — дальше будешь. TNC с их запасом в 270 очков будет сложно надеяться на большой прорыв. Реальную конкуренцию своим прямым визави и другим участникам сезона они будут составлять, только если выстрелят на DAC.

Na'Vi нужно чудо

Сейчас восьмёрку лучших рейтинговой таблицы занимает Na'Vi. У представителей СНГ 1199 баллов. Но стоит учесть, что 929 из них — это накопления Ильи Lil Ильюка ещё со времён Virtus.pro. В обновлённом составе команда пока не принесла фанатам ничего, кроме усугубившегося разочарования.

С математической точки зрения всё пока не так страшно. Нужно всего-то выиграть мэйджор — и ты почти в безопасности. Только исполнить это пока проблематично. Na'Vi нужно надеяться не столько на себя, сколько на тех, кто сейчас находится выше них в рейтинговой таблице. Если в топ-4 всех рейтинговых турниров не попадут Fnatic, Mineski, жаждущие крови LGD или любая другая команда «снизу», то «Рождённые побеждать» смогут ухватиться за последний шанс даже без значимых успехов в послужном списке. Например, на Epicenter в четвёрке лучших должны расположиться VP, Liquid, Secret и Newbee. Ну и всегда есть Starladder, который каждый год вдыхает в Na'Vi новую жизнь.

Фактор OG Речь идёт не только об OG, но и о любой другой команде, которая решится на изменения вне трансферного окна. Все они — потенциальные помощники участников с нижних строчек. Если им удастся действительно усилить свой состав и зарабатывать призовые места на чемпионатах, то их очки будут просто вылетать в трубу. А чем больше такого бесполезного балласта, тем ниже порог вхождения в золотую восьмёрку.

Что дальше?

Откроет вторую половину сезона Dota 2 Asia Championship, который стартует уже 29 марта. В оставшиеся несколько месяцев команды ждут всего два майнора, так что баллы будут расходиться по обладателям непривычно быстро. А чемпион супермэйджора может одной победой обеспечить себе прямое приглашение на The International.