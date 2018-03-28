Rock. Y и ULrica дисквалифицированы с турнира Dota 2 Professional League 

Команды обвинены в неспортивном поведении.
Также организаторы соревнований забанили двух игроков Rock. Y и трёх из ULrica на турнирах MarsTV и Dota 2 Professional League. Остальных участников предварительно отстранили на два года до конца расследования.
Инцидент произошёл во время матча RockY и ULrica во втором дивизионе DPL. После завершения игры участников обвинили в организации подставного матча. Пользователи reddit предположили, что состав ULrica хотел первым набрать 10 смертей, однако RockY это поняла и попыталась им помешать. Встреча закончилась победой RockY.