Российская Effect проиграла VGJ.Thunder на старте шанхайского «мэйджора»

Российская Effect уступила китайской VGJ.Thunder в 1-м туре группового этапа Dota 2 Asia Championships 2018. Счет игры — 1:0. Следующий матч команда Романа «Resolut1on» Фоминка проведет с Team Secret.

LAN-финал DAC 2018 проходит в Шанхае с 30 марта по 7 апреля. 16 команд сражаются за призовой фонд в миллион долларов и 1500 очков Dota Pro Circuit.

Шанхай (Китай)

Dota 2 Asia Championships 2018

Групповой этап

1-й тур Группа В Effect (Россия) — VGJ.Thunder (Китай) — 0:1 VGJ Thunder weather a shaky early game and win over their opponents. GG Effect! Standout performance from Fade's Kunkka. One more match left for the day. Make sure to tune in! #DAC2018 pic.twitter.com/wVlO0x2F2S

— Team VGJ (@Team_VGJ) 29 марта 2018 г.