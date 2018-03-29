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Российская Effect разгромно уступила Team Secret на шанхайском «мэйджоре»
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Российская Effect разгромно уступила Team Secret на шанхайском «мэйджоре» 

Спорт-Экспресс 17 минут назад
Российская Effect без шансов проиграла интернациональной Team Secret во 2-м туре группового этапа Dota 2 Asia Championships 2018. Счет по фрагам — 2:34. Таким образом, после первого игрового дня команда Романа «Resolut1on» Фоминка занимает последнее место в группе В, имея в своем активе два поражения. Следующие матчи Effect проведет с Mineski и Invictus Gaming завтра, 30 марта.
LAN-финал DAC 2018 проходит в Шанхае с 29 марта по 7 апреля. 16 команд сражаются за призовой фонд в миллион долларов и 1500 очков Dota Pro Circuit.
Шанхай (Китай)
Dota 2 Asia Championships 2018
Групповой этап
Группа В  2-й тур  Effect — Team Secret — 0:1
Спорт-Экспресс: последние новости
Virtus.pro и Effect попали в одну группу на "мэйджоре" в Шанхае Известны все участники киевского "майнора". FTM представит СНГ Известны четвертьфинальные пары одиночного турнира, который пройдет в рамках "мэйджора"
 Ещё 2 источника 
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