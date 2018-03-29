Российская Effect разгромно уступила Team Secret на шанхайском «мэйджоре»

Российская Effect без шансов проиграла интернациональной Team Secret во 2-м туре группового этапа Dota 2 Asia Championships 2018. Счет по фрагам — 2:34. Таким образом, после первого игрового дня команда Романа «Resolut1on» Фоминка занимает последнее место в группе В, имея в своем активе два поражения. Следующие матчи Effect проведет с Mineski и Invictus Gaming завтра, 30 марта.

LAN-финал DAC 2018 проходит в Шанхае с 29 марта по 7 апреля. 16 команд сражаются за призовой фонд в миллион долларов и 1500 очков Dota Pro Circuit.

Шанхай (Китай)

Dota 2 Asia Championships 2018

Групповой этап

Группа В 2-й тур Effect — Team Secret — 0:1