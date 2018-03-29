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Effect уступила VGJ.Thunder и Team Secret на DAC 2018
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Effect уступила VGJ.Thunder и Team Secret на DAC 2018 

Советский спорт 4 часа назад
Оба матча завершились со счетом 0:1.
30 марта Effect встретится с Mineski и Invictus Gaming.
Dota 2 Asia Championship 2018 пройдет с 29 марта по 7 апреля в Шанхае, Китай. 16 команд разыграют $1 миллион и 1 500 очков DPC.
Советский спорт: последние новости
SG e-sports и LGD Gaming прошли на StarLadder ImbaTV Invitational S5 VGJ.Storm прошла на GESC: Thailand Dota2 Minor и MDL Changsha Major Virtus.pro обыграла Evil Geniuses и paiN Gaming на DAC 2018
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