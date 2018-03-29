Effect уступила VGJ.Thunder и Team Secret на DAC 2018

Оба матча завершились со счетом 0:1.

30 марта Effect встретится с Mineski и Invictus Gaming.

Dota 2 Asia Championship 2018 пройдет с 29 марта по 7 апреля в Шанхае, Китай. 16 команд разыграют $1 миллион и 1 500 очков DPC.