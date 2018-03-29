В Team Fortress 2 с новым патчем изменилась система матчмейкинга

Недавно для Team Fortress 2 вышло большое обновление, в котором разработчики значительно улучшили подбор игроков как в случайных, так и в соревновательных матчах.

Одна из главных проблем Team Fortress 2 заключается в беспорядочном матчмейкинге: раньше новички вполне могли встретиться с более опытными игроками. На фоне той же Overwatch, где система работает совершенно иначе и подбирает пользователей в соответствии с их навыками, проект Valve выглядит глуповато.

Новый патч должен решить эту проблему. Авторы внедрили такую же систему рейтинга навыков Glicko, которая уже используется в шутере CS:GO. Теперь игра подбирает пользователей в матчи примерно одинакового уровня мастерства. А в соревновательном режиме к тому же сократилось количество рангов с 18 до 13. Для того, чтобы получить один из них, нужно прежде всего сыграть десять квалификационных матчей.

Team Fortress 2 вышла 10 октября 2007 года на PS3, Xbox 360 и PC. Интересно, что разработчики до сих пор активно поддерживают игру и выпускают обновления с новым контентом. Например, в конце прошлого года проект получил новую карту Mercenary Park, контракты и предметы.