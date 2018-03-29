Team Secret и Virtus.pro возглавили группу B на DAC 2018

Завершился первый игровой день группового этапа турнира Dota 2 Asia Championships 2018.

В группе А на первой строчке расположилась OpTic Gaming, которая имеет в своём активе две победы. Newbee занимает последнее место с двумя поражениями.

В группе B на первом месте находятся сразу три команды: Virtus.pro, Mineski и Team Secret. Худшее выступление продемонстрировали Invictus Gaming, paiN Gaming и Effect.

Второй день соревнований начнётся 30 марта в 7:00 по московскому времени. В первых матчах OG сыграет против OpTic Gaming, а paiN Gaming встретится с VGJ.Thunder.

Групповая стадия Dota 2 Asia Championships 2018 проходит с 29 марта по 1 апреля. По её итогам определятся 12 лучших команд, которые сыграют в плей-офф.