Virtus.pro не знает поражений на шанхайском «мэйджоре» пять игр кряду

Virtus.pro взяла верх над китайской VGJ.Thunder в матче 5-го тура группового этапа Dota 2 Asia Championships 2018 — 1:0. Эта победа стала для «медведей», единолично возглавляющих турнирную таблицу, пятой кряду. Следующий соперник VP — российская Effect.

LAN-финал DAC 2018 проходит в Шанхае с 29 марта по 7 апреля. 16 команд сражаются за призовой фонд в миллион долларов и 1500 очков Dota Pro Circuit.

Шанхай (Китай)

Dota 2 Asia Championships 2018

Групповой этап

Группа В 5-й тур Virtus.pro — VGJ.Thunder — 1:0 SANSHENG? #GOGOVP #DAC2018 GG @Team_VGJ pic.twitter.com/LUMDPVeh7e

— Virtus.pro (@virtuspro) 31 марта 2018 г.