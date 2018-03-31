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Virtus.pro не знает поражений на шанхайском «мэйджоре» пять игр кряду
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Virtus.pro не знает поражений на шанхайском «мэйджоре» пять игр кряду 

Спорт-Экспресс 4 часа назад
Virtus.pro взяла верх над китайской VGJ.Thunder в матче 5-го тура группового этапа Dota 2 Asia Championships 2018 — 1:0. Эта победа стала для «медведей», единолично возглавляющих турнирную таблицу, пятой кряду. Следующий соперник VP — российская Effect.
LAN-финал DAC 2018 проходит в Шанхае с 29 марта по 7 апреля. 16 команд сражаются за призовой фонд в миллион долларов и 1500 очков Dota Pro Circuit.
Шанхай (Китай)
Dota 2 Asia Championships 2018
Групповой этап
Группа В  5-й тур  Virtus.pro — VGJ.Thunder — 1:0  SANSHENG? #GOGOVP #DAC2018 GG @Team_VGJ pic.twitter.com/LUMDPVeh7e
— Virtus.pro (@virtuspro) 31 марта 2018 г.
Спорт-Экспресс: последние новости
Российская Effect проиграла VGJ.Thunder на старте шанхайского "мэйджора" Известны все участники киевского "майнора". FTM представит СНГ Virtus.pro и Effect попали в одну группу на "мэйджоре" в Шанхае
 Ещё 5 источников 
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