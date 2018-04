Virtus.pro победила во всех матчах группового этапа DAC 2018

Российская Virtus.pro нанесла поражение Team Secret в заключительном матче группового этапа Dota 2 Asia Championships 2018. Счет встречи — 1:0. «Медведи» вышли в плей-офф с первого места в группе B, одержав победы во всех семи играх.

LAN-финал DAC 2018 проходит в Шанхае с 29 марта по 7 апреля. 16 команд сражаются за призовой фонд в миллион долларов и 1500 очков Dota Pro Circuit.

Шанхай (Китай)

Dota 2 Asia Championships 2018

Групповой этап

Группа В 7-й тур Team Secret — Virtus.pro — 0:1 Closing group stage with 7-0 💪🏻 See you in the #DAC2018 playoffs! #GOGOVP GG @teamsecret pic.twitter.com/cvH7CLIybg

— Virtus.pro (@virtuspro) 1 апреля 2018 г.