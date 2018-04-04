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Virtus.pro проиграла чемпионам International по Dota 2
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Virtus.pro проиграла чемпионам International по Dota 2 

GameGuru 9 часов назад
Фото: GameGuru
С 29 марта по 7 апреля в Шанхае проходит Dota 2 Asia Championships 2018, мейджор-турнир по одноименному онлайн-проекту с крупным призовым фондом: $1 000 000 и 1 500 баллов DPC. Изначально на награду претендовали 16 команд, но лишь половина добралась до плей-офф этапа, стартовавшего сегодня, ранним утром. Virtus.pro начала серию на вылет, потерпев поражение от международной Team Liquid. Теперь российско-украинские «Медведи» находятся в одном шаге от выбывания.
Плей-офф Dota 2 Asia Championships 2018 проходит по правилам Double-Elimination: турнир делится на верхнюю и нижнюю сетку. Проиграв единственный матч, участники опускаются из первой во вторую, а после второго поражения вылетают из борьбы.
Virtus.pro идеально прошла групповой этап DAC 2018, побеждая в каждом матче. Таким образом, команда миновала промежуточную стадию и сразу попала в четвертьфинал. Совершив лихой прыжок, «Медведи» прилетели к Team Liquid — опасному сопернику, чемпиону главного турнира 2017 года, The International 7. «Ликвиды» всухую, со счетом 2-0, одолели соперников.
Следующий матч станет для Virtus.pro решающим: 5 апреля в 5:00 по МСК она сразится с Evil Geniuses (США, Канада, Дания, Пакистан). Матч продлится до двух побед: команда, которая одержит верх, продолжит борьбу, а проигравшая покинет турнир. Иными словами, соперники сражаются за выживание: болеть за «Медведей» можно в русскоязычной трансляции RuHub.
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