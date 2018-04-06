Virtus.pro вошла в ТОП-4 участниц китайского мейджора по Dota 2

С 29 марта по 7 апреля в Шанхае проходит мейджор-турнир по Dota 2 DAC 2018, предлагающий крупный призовой фонд: $1 000 000 1 500 очков DPC. Значительную часть денег, а также все баллы мирового зачета, унесут 4 сильнейших команды, в числе которых оказалась Virtus.pro. Российско-украинский коллектив далеко продвинулся и находится в двух шагах от гранд-финала.

Сегодня у Virtus.pro запланированы два матча, в одном из которых команда одержала верх. Ранним утром она одолела китайскую Vici Gaming со счетом 1-0, выбив азиатский коллектив из турнира. Следующий бой «Медведи» проведут с филиппинцами из TNC Pro Team, встреча с которыми начнется в 10:30 по МСК. Бой продлится до двух побед: проигравшая сторона покинет DAC 2018, а их удачливый оппонент выйдет в финал нижней сетки. То есть окажется в одном шаге от заключительного матча.

Битву Virtus.pro и TNC Pro Team можно посмотреть на Twitch-канале RuHub, где идет русскоязычная трансляция. Тот же самый эфир доступен в плеере, чуть выше.