Na’ Vi не пустила «Вегу» в финал отбора на «майнор» в Тайланде

Украинская Natus Vinere нанесла поражение российской Vega Squadron в полуфинальном матче верхней сетки плей-офф закрытой квалификации на GESC: Thailand Minor для СНГ. Счет встречи — 2:1. За выход в гранд-финал «Рожденные побеждать» поборются с Team Spirit. «Вега» продолжит выступление в нижней сетке, где встретится с Team Empire.

Финальная часть GESC: Thailand Dota 2 Minor пройдет с 11 по 14 мая в Таиланде. Всего в соревновании примут участие восемь команд. Призовой фонд составит 300 тысяч долларов.

GESC: Thailand Minor

Отборочный турнир

Закрытая квалификация

Плей-офф Верхняя сетка

Полуфинал

Vega Squadron (Россия) — Natus Vincere (Украина) — 1:2