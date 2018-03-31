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Na’ Vi не пустила «Вегу» в финал отбора на «майнор» в Тайланде
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Na’ Vi не пустила «Вегу» в финал отбора на «майнор» в Тайланде 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Украинская Natus Vinere нанесла поражение российской Vega Squadron в полуфинальном матче верхней сетки плей-офф закрытой квалификации на GESC: Thailand Minor для СНГ. Счет встречи — 2:1. За выход в гранд-финал «Рожденные побеждать» поборются с Team Spirit. «Вега» продолжит выступление в нижней сетке, где встретится с Team Empire.
Финальная часть GESC: Thailand Dota 2 Minor пройдет с 11 по 14 мая в Таиланде. Всего в соревновании примут участие восемь команд. Призовой фонд составит 300 тысяч долларов.
GESC: Thailand Minor
Отборочный турнир
Закрытая квалификация
Плей-офф  Верхняя сетка
Полуфинал
Vega Squadron (Россия) — Natus Vincere (Украина) — 1:2
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