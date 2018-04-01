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В Казани ночью 1 апреля горел трактир «Старый Амбар»
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В Казани ночью 1 апреля горел трактир «Старый Амбар» 

АиФ Казань 40 минут назад
Фото: АиФ Казань
Пожар в трактире «Старый Амбар» на ул. Ямашева, 69 начался поздно вечером 31 марта.
Горела кровля. Сообщение на пульт дежурных спасателей поступило в 22.39. На тот момент в кафе находились 80 посетителей и 31 сотрудник. Все они успели покинуть помещения. В двухэтажном здании горела кровля и технические посещения на мансардном этаже. В полночь пожар был локализован, спустя 20 минут — открытое горение было ликвидировано, сообщает МЧС Татарстана. Пострадавших в результате ЧП нет. Что стало причиной возгорания, пока неизвестно.
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