Evil Geniuses вышла в плей-офф DAC-2018

Evil Geniuses одержала победу над Newbee в стыковом матче Dota 2 Asia Championship. Встреча закончилась со счётом 2:0.

Американская команда продолжит выступление на турнире в плей-офф. Следующим её соперником станет LGD.

Newbee завершила выступление на чемпионате на 9-12-м месте. Команда заработала $ 150 тыс. и не получит квалификационных очков. На групповом этапе по результатам переигровок состав занял пятую строчку.

Dota 2 Asia Championship — очередной мэйджор профессионального сезона. Участники чемпионата разыгрывают $ 1,5 млн и 1500 квалификационных баллов.