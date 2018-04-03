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Evil Geniuses вышла в плей-офф DAC-2018
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Evil Geniuses вышла в плей-офф DAC-2018 

Чемпионат.com 10 часов назад
Evil Geniuses одержала победу над Newbee в стыковом матче Dota 2 Asia Championship. Встреча закончилась со счётом 2:0.
Американская команда продолжит выступление на турнире в плей-офф. Следующим её соперником станет LGD.
Newbee завершила выступление на чемпионате на 9-12-м месте. Команда заработала $ 150 тыс. и не получит квалификационных очков. На групповом этапе по результатам переигровок состав занял пятую строчку.
Dota 2 Asia Championship — очередной мэйджор профессионального сезона. Участники чемпионата разыгрывают $ 1,5 млн и 1500 квалификационных баллов.
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