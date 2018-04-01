Mineski вышла в плей-офф DAC-2018

Mineski одержала победу в решающем матче группового этапа на DAC-2018. Команда обыграла Evil Geniuses и обеспечила себе место в плей-офф в турнира.

Американский состав завершил выступление в группе со статистикой 5-2. EG прошла в следующий раунд и сыграет в стыковых матчах за выход в основную стадию.

В параллельной встрече в группе А TNC Pro Team обошла Vici Gaming. Китайская команда заработала три победы по результатам групповой стадии. Её судьбу на турнире определят следующие матчи в этой восьмёрке.

Во втором круге заключительного игрового дня в группе А сыграют OG и LGD, а в группе B — IG и VGJ.Thunder.

Dota 2 Asia Championship проходит с 29 марта по 7 апреля. На чемпионате разыграют $ 1 млн и 1500 квалификационных очков.