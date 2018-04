Шесть победителей конкурса для англоязычных комментаторов поработают на EPICENTER XL

Организаторы EPICENTER XL назвали шесть победителей конкурса для англоязычных комментаторов, хотя изначально Epic Esport Events планировала выбрать только одного. Они будут освещать групповой этап турнира. Компания пока не назвала победителей русскоязычного состязания.

The time has come to announce the winners of our epic contest. We had to make a very difficult choice, as every participant was good in their own way. Thanks to all who participated! Meet the winners of the #EPICENTER XL Casting Contest 😎See you at the Major, folks!#epicgg pic.twitter.com/TgHTHiY9aF

— EPICENTER (@epicentergg) 29 марта 2018 г.

Пришло время назвать победителей нашего эпичного конкурса. Нам пришлось сделать очень тяжелый выбор, так как все участники были по-своему хороши. Спасибо каждому из них!Встречайте победителей конкурса комментаторов на EPICENTER XL!

Директор по развитию Epic Esport Events Марк Авербух отметил, что в англоязычной команде освещения будут и другие комментаторы:

Will be more

— Mark (@March3llo) 29 марта 2018 г.

Андрей Яценко : Это полный список англоязычной команды освещения или будет кто-то еще? А кто будет в русской студии? Кто победил в конкурсе русскоязычных комментаторов?Марк Авербух: Будут и другие

24 января 2018 года Epic Esport Events запустила конкурс русско— и англоязычных комментаторов. В состязании могли участвовать только кастеры, которые раньше не работали в офлайн-стадиях мейджоров или The International. Конкурсанты освещали матчи открытого и закрытого этапов отборочных на EPICENTER XL. Победителей выбирали зрители и организаторы турнира.

9 февраля организаторы EPICENTER XL объявили победителей первого этапа конкурса русскоязычных комментаторов. Ими стали Eiritel, HappyPandora, Cyber Arena Pro, а также дуэты Zulin/MaTa и Flunky/Lum1Sit. Когда компания назовет победителя всего состязания — неизвестно.

EPICENTER XL пройдет с 27 апреля по 6 мая в Москве. 12 участников разыграют миллион долларов и 1,5 тыс. очков DPC.

Участники EPICENTER XL:

Virtus.pro Natus Vincere

Team Liquid

Team Secret

Newbee

OG Team Empire

compLexity Gaming

LGD Gaming

Mineski

FlyToMoon

paiN Gaming