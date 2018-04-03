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GRUBIE прошли на LAN-финал GLL Season 1
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GRUBIE прошли на LAN-финал GLL Season 1 

CyberSport.ru 5 часов назад
Фото: CyberSport.ru
GRUBIE квалифицировались в заключительную стадию GLL Season 1. Команда заняла второе место в групповом этапе.
Регулярный сезон GLL Season 1 продлился шесть недель. В нём поучаствовали 32 команды в Европе и столько же в Северной Америке. По итогам региональных квалификаций коллективы разбили на два дивизиона. В первом они набирали очки для LAN-финала, а во втором — боролись за путёвку в высший дивизион на следующую неделю. Всего составы провели 30 матчей: по 15 на Эрангеле и Мирамаре.
Помимо «Грубых» из Европы квалифицировались FaZe Clan, Rogue, Lumber Mill, Crimson Esports, Team Kinguin, no loot gaming и Pitssburgh Knights. На LAN-финал не прошли пять коллективов из СНГ. Tornado Energy, forZe и Vega Squadron вошли в топ-13, а M19 и Quantum Bellator Fire остановились в третьей десятке. Состав Team Vitality, который победил на IEM Oakland 2017, занял 20 место.
Топ-16 европейского дивизиона (полная таблица):
Участники американского дивизиона также разыгрывали восемь слотов. Среди отобравшихся коллективов Cloud9, Team EnVyUs, OpTic Gaming и Ghost Gaming, чемпион PGL PUBG Spring Invitational 2018. Южноамериканский ростер Team Secret занял 17 строчку.
Топ-16 американского дивизиона (вся таблица):
LAN-финал GLL Season 1 пройдёт с 20 по 22 апреля в Бухаресте. Участники разыграют $50 тыс. в студии PGL.
Участники офлайн-стадии:
FaZe Clan
Crimson Esports
Ronin Esports
Ghost Gaming
GRUBIE
Team Kinguin
Team EnVyUs
Shoot To Kill
Rogue
no loot gaming
FlyQuest
Cloud9
Lumber Mill
Pitssburgh Knights
Nova Esports
OpTic Gaming
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