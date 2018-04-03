GRUBIE прошли на LAN-финал GLL Season 1

GRUBIE квалифицировались в заключительную стадию GLL Season 1. Команда заняла второе место в групповом этапе.

Регулярный сезон GLL Season 1 продлился шесть недель. В нём поучаствовали 32 команды в Европе и столько же в Северной Америке. По итогам региональных квалификаций коллективы разбили на два дивизиона. В первом они набирали очки для LAN-финала, а во втором — боролись за путёвку в высший дивизион на следующую неделю. Всего составы провели 30 матчей: по 15 на Эрангеле и Мирамаре.

Помимо «Грубых» из Европы квалифицировались FaZe Clan, Rogue, Lumber Mill, Crimson Esports, Team Kinguin, no loot gaming и Pitssburgh Knights. На LAN-финал не прошли пять коллективов из СНГ. Tornado Energy, forZe и Vega Squadron вошли в топ-13, а M19 и Quantum Bellator Fire остановились в третьей десятке. Состав Team Vitality, который победил на IEM Oakland 2017, занял 20 место.

Топ-16 европейского дивизиона (полная таблица):

Участники американского дивизиона также разыгрывали восемь слотов. Среди отобравшихся коллективов Cloud9, Team EnVyUs, OpTic Gaming и Ghost Gaming, чемпион PGL PUBG Spring Invitational 2018. Южноамериканский ростер Team Secret занял 17 строчку.

Топ-16 американского дивизиона (вся таблица):

LAN-финал GLL Season 1 пройдёт с 20 по 22 апреля в Бухаресте. Участники разыграют $50 тыс. в студии PGL.

Участники офлайн-стадии:

FaZe Clan

Crimson Esports

Ronin Esports

Ghost Gaming

GRUBIE

Team Kinguin

Team EnVyUs

Shoot To Kill

Rogue

no loot gaming

FlyQuest

Cloud9

Lumber Mill

Pitssburgh Knights

Nova Esports

OpTic Gaming