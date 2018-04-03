TACO тренировался с Team Liquid вместо Steel

Автор подкаста The Rush B заявил, что Эпитасио TACO де Мело занял место Лукаса Steel Лопеса в одном из тренировочных матчей Team Liquid. Он сослался на источники, к которым обращается другой инсайдер Flickshot — Гийом neL Канело.

Dexerto.com Эту информацию также подтвердил совладелец сайта Dust2.us Джо Кардали.

Ранее инсайдеры neL и Ярек DeKay Льюис сообщили, что TACO может пополнить состав Cloud9. Предполагается, что он займет место Джейка Stewie2k Йипа, который близок к переходу в SK Gaming.

Steel играет за TL с ноября 2017 года. За это время он выступил с командой на пяти LAN-турнирах: на cs_summit 2 коллектив занял первое место, а на StarSeries i-League Season 4 и IEM Season XII — World Championship попал в топ-4. Бразилец пропустил ELEAGUE Major 2018 из-за запрета на трансферы.

Возможный состав Team Liquid:

Team Liquid

Ник «nitr0» Каннелла

Джонатан «EliGE» Яблоновски

Кит «NAF» Маркович

Рассел «Twistzz» Ван Далкен

Эпитасио «TACO» де Мело

Вилтон «zews» Прадо (тренер)