Ещё
TACO тренировался с Team Liquid вместо Steel
Далее:
Читайте также:
Ещё

TACO тренировался с Team Liquid вместо Steel 

CyberSport.ru 5 часов назад
Фото: CyberSport.ru
Автор подкаста The Rush B заявил, что Эпитасио TACO де Мело занял место Лукаса Steel Лопеса в одном из тренировочных матчей Team Liquid. Он сослался на источники, к которым обращается другой инсайдер Flickshot — Гийом neL Канело.
Dexerto.com  Эту информацию также подтвердил совладелец сайта Dust2.us Джо Кардали.
Ранее инсайдеры neL и Ярек DeKay Льюис сообщили, что TACO может пополнить состав Cloud9. Предполагается, что он займет место Джейка Stewie2k Йипа, который близок к переходу в SK Gaming.
Steel играет за TL с ноября 2017 года. За это время он выступил с командой на пяти LAN-турнирах: на cs_summit 2 коллектив занял первое место, а на StarSeries i-League Season 4 и IEM Season XII — World Championship попал в топ-4. Бразилец пропустил ELEAGUE Major 2018 из-за запрета на трансферы.
Возможный состав Team Liquid:
Team Liquid
Ник «nitr0» Каннелла
Джонатан «EliGE» Яблоновски
Кит «NAF» Маркович
Рассел «Twistzz» Ван Далкен
Эпитасио «TACO» де Мело
Вилтон «zews» Прадо (тренер)
CyberSport.ru: последние новости
Team Dignitas подпишет roca и a2z LGD Gaming выступит на StarLadder ImbaTV Invitational Season 5 Отборочные на Dota 2 Chamions League Season 14 начнутся 31 марта
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сборную России лишили серебра53
Голый заезд22
Кокорин обвинил Дзюбу во лжи
Капелло оценил шансы сборной России на ЧМ-2018
Ибрагимовичу могут запретить участвовать в ЧМ
Видео
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:17
Загитова рассказала о парнях
Фигурное катание Статьи
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол Прочее
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение