Arteezy: «Сейчас мы в хорошей форме и нам нужна победа над Team Liquid или Virtus.pro»

Артур Arteezy Бабаев рассказал, что Evil Geniuses готовы сразиться с лидерами рейтинга Pro Circuit. В интервью VPEsports он также объяснил, почему коллектив выбрал Newbee в стыковом матче Dota 2 Asia Championships 2018.

Epicenter.gg Arteezy объяснил, что EG мало играли с Vici Gaming, поэтому выбрали Newbee в стыковом матче. Он также назвал сетку плей-офф серьезным, но полезным испытанием для команды:

«Мы еще не встречались с VG, поэтому не знаем, чего от нее ждать. На скримах команда показала себя очень хорошо, а ее стиль сильно отличался от того, как, на наш взгляд, играют другие китайские коллективы. При этом мы прекрасно изучили Newbee — у нее уже 2-3 года ничего не менялось. Мы знаем, как она будет играть, да и наш стиль очень подходит против нее.

Мне нравится сетка: если победим Newbee [EG победила китайский коллектив со счетом 2:0 — прим. ред.], встретимся с LGD Gaming. Это будет интересный матч — у нас очень похожие стили. Я уверен в команде и в опыте, который мы получили в группе. Считаю, что наши поражения — абсолютно нормальная вещь, потому что на ошибках учатся. А потом, если обыграем LGD, попадем на Team Liquid или Virtus.pro. Серьезное испытание для нас. Думаю, для нас этот турнир будет очень полезным».

Артур Бабаев объяснил, почему его команда не боится Team Secret и Liquid:

«Думаю, сейчас мы в хорошей форме и нам нужна победа над Liquid или VP. Secret мы не боимся — с ней удобно играть. Мы всегда набираем нужных героев и не даем сделать ей то же самое, потому что мы понимаем драфт Puppey. Такие матчи куда проще, чем против Virtus.pro.

Мы стали играть лучше и против Liquid, потому что с ней у нас было очень много матчей за последние несколько недель. На дистанции прогресс очевиден. Думаю, теперь мы готовы побеждать ее, хотя полгода назад об этом не было и речи. Не знаю… возможно, сейчас мы на подъеме, а Liquid потеряла форму».

Evil Geniuses заняли третье место в группе B на DAC 2018 и попали в стыковые матчи. Команда обыграла Newbee и прошла в четвертьфинал плей-офф, где она встретится с LGD Gaming. Начало встречи запланировано на 4 апреля 5:00 мск.