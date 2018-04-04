TACO вошел в состав Team Liquid на сайте ESEA

Эпитасио TACO де Мело добавили в активный ростер Team Liquid на сайте ESEA. В составе команды он может заменить Лукаса Steel Лопеса, вместо которого выступал в одном из тренировочных матчей.

Самого Steel из состава не убрали. Официальных заявлений от игроков и организации не поступало.

TACO ушел из SK Gaming 22 марта. Он рассказал, что принял решение сам, поскольку перестал быть счастливым. После этого различные источники утверждали, что он может либо заменить Steel в Team Liquid, либо перейти в Cloud9 на место Джейка Stewie2k Йипа.

Cостав Team Liquid на сайте ESEA:

Team Liquid

Ник nitr0 Каннелла

Джонатан EliGE Яблоновски

Кит NAF Маркович

Рассел Twistzz Ван Далкен

Лукас Steel Лопес

Эпитасио TACO де Мело

Вилтон zews Прадо (тренер)