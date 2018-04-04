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Спортивный директор Team Empire: скорее всего, в команде произойдут перестановки
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Спортивный директор Team Empire: скорее всего, в команде произойдут перестановки 

Чемпионат.com 7 часов назад
Фото: CyberSport.ru
Спортивный директор Team Empire Александр Соломонов заявил, что в составе команды, скорее всего, произойдут изменения.
«Ближайшие игры у нас в середине апреля, а до этого времени мы в поиске и подготовке. Многих интересует вопрос, будет ли решафл? Могу ответить, что скорее да, чем нет. Число игроков, которые могут быть заменены, я озвучивать не буду. Это будет зависеть от взаимодействия в команде и желания работать над собой.
Мы уже начали тестовые игры с потенциальными кандидатами. Планируем определиться к официальным играм», — написал Соломонов в соцсети «ВКонтакте».
В текущем составе команда выступает с февраля 2018 года. Тогда коллектив покинул Айрат Silent Газиев. Его заменил экс-участник M19 Александр Nix Левин. Вместе с ним Team Empire заняла 5-6-е место на SL i-League Invitational Season 4 и DreamLeague Season 9, а также проиграла отборочные на DAC 2018 и StarLadder ImbaTV Invitational Season 5.
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