Спортивный директор Team Empire: скорее всего, в команде произойдут перестановки

Спортивный директор Team Empire Александр Соломонов заявил, что в составе команды, скорее всего, произойдут изменения.

«Ближайшие игры у нас в середине апреля, а до этого времени мы в поиске и подготовке. Многих интересует вопрос, будет ли решафл? Могу ответить, что скорее да, чем нет. Число игроков, которые могут быть заменены, я озвучивать не буду. Это будет зависеть от взаимодействия в команде и желания работать над собой.

Мы уже начали тестовые игры с потенциальными кандидатами. Планируем определиться к официальным играм», — написал Соломонов в соцсети «ВКонтакте».

В текущем составе команда выступает с февраля 2018 года. Тогда коллектив покинул Айрат Silent Газиев. Его заменил экс-участник M19 Александр Nix Левин. Вместе с ним Team Empire заняла 5-6-е место на SL i-League Invitational Season 4 и DreamLeague Season 9, а также проиграла отборочные на DAC 2018 и StarLadder ImbaTV Invitational Season 5.