Количество стримеров MOBA на Twitch оказалось в три раза выше, чем у других киберспортивных дисциплин

Шутеры не смогли стать лидером.

Площадка EsportsBets, занимающаяся ставками на киберспортивные соревнования и соответствующей статистикой, провела исследование и вычислила зависимость популярности игр от того, проводятся ли по ним турниры. Для этого сотрудники компании определили 20 наиболее популярных киберспортивных дисциплин по среднему количеству стримеров на Twitch, которые их транслируют.

Лидером с огромным отрывом стал жанр MOBA почти с 242 тысячами активных стримеров. В нём на первом месте оказалась League of Legends примерно со 118 тысячами транслирующих её игроков — это более чем в два раза больше, чем у любой другой игры этой категории. Второе место заняла Dota 2 с 52,5 тысячи активных стримеров.

Шутеры от первого лица, согласно данным EsportsBets, стали вторым самым популярным жанром на Twitch с почти 83 тысячами активных аккаунтов, ведущих трансляции. CS:GO в среднем стримят почти 50 тысяч человек, а Overwatch — примерно 28 тысяч.

Несмотря на то, что в Counter-Strike и Overwatch активных игроков, устраивающих трансляции, гораздо меньше, чем у лидеров, среди них оказалось больше профессионалов, который показывают более высокий уровень игры, нежели другие.

Третье место среди жанров заняли спортивные симуляторы примерно с 11,6 тысячи стримеров. Эти игры обогнали по рейтингу файтинги и стратегии в реальном времени с 7,7 и 7,3 тысячи активных аккаунтов с трансляциями на Twitch. Однако на территории Великобритании этот жанр оказался самым популярным среди всех, как по количеству стримеров, так и по количеству зрителей.

Третьей самой популярной игрой из всего списка по среднему количеству трансляций стала Playerunknown's Battlegrounds c 52 тысячами. «Королевская битва» Fortnite Battle Royale, последние несколько месяцев бьющая рекорды, не была включена в рейтинг, так как по игре пока не провели ни одного крупного турнира.

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