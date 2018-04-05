Blizzard анонсировала пропуск All-Access для зрителей на Twitch.tv

Компания Blizzard анонсировала выход пропуска All-Access для зрителей Overwatch League на Twitch.tv. Анонс появился на официальном сайте игры.

Обладатели пропуска смогут воспользоваться дополнительными трансляциями с другими ракурсами, трансляциями «из глаз» игроков и обновляемой в реальном времени статистикой.

В пропуск также входит доступ к эксклюзивным записям закулисных трансляций. Они будут предоставляться в формате многосерийного шоу «По ту сторону экранов», где один из игроков Overwatch League будет делиться своим личным анализом прошедшего матча.

All-Access включает в себя также 23 глобальных смайлика и внутриигровой контент. Цена пропуска составит $ 29,99.

Первый сезон Overwatch League проходит с 10 января по 28 июля 2018 года. Призовой фонд турнира составляет $ 3,5 млн