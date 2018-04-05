Twitch разорвала партнёрское соглашение с TobiWan

Стримерская платформа Twitch исключила комментатора Тоби TobiWan Доусона из партнёрской программы. Он не согласился на новые условия площадки.

Доусон рассказал, что от него потребовали пересмотреть действующий договор, когда он покинул joinDOTA: её сотрудники работают с Twitch по корпоративным условиям. Кастера отказались понизить до промежуточного статуса компаньона и сделали обычным пользователем Twitch. Из-за этого он потерял возможность монетизировать стрим и лишился уникальных смайлов для подписчиков.

TobiWan подчеркнул, что он до сих пор может подать собственную заявку на партнёрство с Twitch. Ему придётся согласиться на стандартные требования, включая двухлетнее ограничение на стримы для других платформ. Доусон рассказал, что уже работал с подобным условием и не хочет возвращаться к нему.

2 января 2018 года TobiWan стал независимым комментатором. Вскоре он представил платформу для поддержки фрилансеров, создал криптовалюту к ней и запустил викторину Well Played.