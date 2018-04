Капитан Virtus.pro — после DAC 2018: «На EPICENTER мы будем сильнее»

Капитан Virtus.pro Алексей «Solo» Березин поблагодарил организаторов Dota 2 Asia Championships 2018. Киберспортсмен извинился перед болельщиками за поражение. Команда уступила LGD Gaming и заняла третье место на соревновании. Напомним, на двух прошлых чемпионатах данной категории в Бухаресте и Катовице Virtus.pro заняла первое место.

Кроме того, Березин пообещал, что на предстоящем EPICENTER XL команда будет сильнее. Финальная часть турнира пройдет в Москве с 27 апреля по 6 мая. Призовой фонд соревнования составит один миллион долларов.

— Большое спасибо всем, кто работал над DAC, — написал Solo. — Организация турнира была отличной. Благодарю и наших фанатов. Простите за поражение. Слишком много «Доты» для нас. На EPICENTER мы будем сильнее.

— Aleksey Berezin (@dotaSolo) 7 апреля 2018 г.