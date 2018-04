«Все очень устали». Solo о матче с LGD Gaming и выступлении на DAC 2018

Капитан Virtus.pro Алексей Solo Березин прокомментировал поражение от LGD Gaming в нижней сетке Dota 2 Asia Championships 2018. Лидер российской команды отметил агрессивную игру Сюй fy Линьсэня и проблемы с драфтами, а также пожаловался на нехватку времени для анализа новых патчей. По словам Березина, игроки Virtus.pro больше месяца не были дома и очень устали от плотного турнирного графика.

О матче с LGD Gaming

«LGD Gaming хорошо понимают, как надо распределить силы в начале игры. Несмотря на то, какой герой у них на четвертой позиции играет, они приходят к нам в свой офлейн, к нам с малым [RAMZES666], fy покупает Orb of Venom на каждом герое и спэйсит для своего хардера тем, что дерется со мной, не дает мне пулить. Короче, оказывает давление на нашу легкую линию. Мы подстроились только к третьей игре. Специально взяли Bane, потому что это один из самых сильный лейн-саппортов. Как оказалось, на его месте много кого можно было взять. Можно было Оracle взять… Именно это отличает их [LGD Gaming] от других команд. Не важно, в какой ситуации, не важно, на каком герое, fy придет с Orb of Venom к нам, и они строят игру от этого. Плюс они очень хорошо передвигаются вдвоем. Т.е. он идет в мид или они вместе жмут смок [Smoke of Deceit] с чуваком из изи-лейна и идут убивать Вована [No [o] ne]. Они быстро играют, было очень много киллов в игре. Не знаю, киллов 55 на две команды — это очень много. Все время мы с ними деремся».

О драфтах

«По драфтам у нас какие-то были проблемы. Первую игру мы камбекнули, выиграли. А две других — наоборот, мы вели, но проиграли. Они хорошо сыграли. Мы не могли забирать Рошана. У нас были с этим проблемы. Не хватило медальки [Medallion of Courage]. Они хорошо играли, набрали по ходу турнира неплохую форму и, наверное, мы подустали уже просто. Мета меняется быстро, прям на турнире выпускают новых героев. Все время какие-то фиксы, а мы играем тем, чем и играли. Мы и до сих пор верим в этих героев, в наши пики, но не было времени сесть и спокойно потренироваться десять дней, чтобы наиграть что-то новое».

О турнирах

«Почти месяц в Китае. До этого был The Bucharest Major, до этого был ESL One Katowice 2018… Почти без перерывов, мы все время играем, играем, играем. Все очень устали, хотим домой, чтобы отдохнуть и потом с новыми силами посмотреть на мету с другой стороны. Не с той стороны, с которой мы сейчас ее видим вот этот месяц, а по-новому. Я думаю, что это должно пойти нам на пользу. Огромное спасибо ребят, что смотрите, переживаете, поддерживаете нас. Будем стараться».

Virtus.pro закончила Dota 2 Asia Championships 2018 на третьем месте, проиграв LGD Gaming в финале нижней сетки. Российская команда заработала $105 тыс. и по 225 рейтинговых очков Dota Pro Circuit для каждого игрока.