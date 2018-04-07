Алексей Solo Березин: у нас были проблемы на драфте

Капитан команды Virtus.pro по Dota 2 прокомментировал поражение в матче с LGD Gaming на Dota Asia Championships 2018.

«По драфтам у нас были какие-то проблемы на драфте. Первую игру мы камбэкнули, выиграли, а две другие наоборот: мы вели и проиграли. Они хорошо сыграли, мы не могли забирать Рошана, были с этим проблемы. Не хватило медальки.

Они хорошо играли, набрали неплохую форму по ходу турнира, а мы подустали. Мета меняется быстро, прямо на турнире выпускают новых героев, все время какие-то фиксы, а мы играем тем же, чем и играли. Не было времени сесть, спокойно потренироваться 10 дней, наиграть что-то новое. Почти месяц в Китае, до этого был The Bucharest Major, до него мейджор в Катовице. Почти без перерыва. Все очень устали, хотим домой, отдохнуть. А потом посмотреть на мету с другой стороны, играя по-новому. Думаю, это должно пойти нам на пользу», — рассказал Березин в интервью командному порталу.

Virtus.pro уступила LGD Gaming в финале нижней сетки турнира. Матч завершился со счётом 1:2. Российские киберспортсмены заработали $ 105 тыс. и 225 очков Dota Pro Circuit.

VP выиграла в текущем соревновательном сезоне три мэйджора и один майнор. Состав набрал 7,8 тыс. очков Dota Pro Circuit и гарантировал себе приглашение на The International 2018.