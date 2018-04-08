Тренер Mineski: «Меня приглашали в Vega Squadron и несколько других коллективов»

Тренер Mineski Тан 71 Вэнь рассказал, почему он присоединился к коллективу Чай Mushi Ё Фуна и отметил, что получал предложения от Vega Squadron и Evil Geniuses. В интервью китайскому порталу DaDianJing.ch он также объяснил, как готовил команду к Dota 2 Asia Championships 2018.

Тан 71 Вэнь

Dadianjing.cn О присоединении к Mineski

«Mushi уже приглашал меня на роль тренера несколько раз. Тогда мне нужно было присматривать за детьми, поэтому я сидел дома, смотрел игры и немного помогал Keen Gaming. Но в результате я решил переехать в Юго-Восточную Азию, потому что не хотел оставаться в Китае. Я попросил zai узнать [не нужен ли какой-нибудь команде тренер]. Меня приглашали Vega Squadron и несколько других коллективов. Сегодня [7 апреля] мне написал Arteezy и сказал, что BuLba может стать моим помощником, [если я присоединюсь к EG]».

О работе с коллективом

« [Mineski вернулась в топ благодаря тому], что игроки изменили подход к подготовке, стратегиям и игре в целом. Касательно подготовки: ежедневно я проводил теоретические уроки. Рассказывал разные вещи об игре, а игроки повторяли, что они узнали сегодня.

Нам повезло, потому что мы попали в одну группу с Virtus.pro. Мы понимали, что эта команда не проиграет никому в группе. Я не считаю ее противников слабыми, но VP просто на голову выше их всех. Поэтому нам просто нужно было победить во всех остальных матчах. На тренировке мы проиграли Invictus Gaming со счетом 2:0, но я сказал команде не расстраиваться: скримы и турнирные матчи — разные вещи.

У Mineski были проблемы с моралью. Игроки были уверены, что могут справиться только со слабыми коллективами. Считали, что исполняют не на том уровне. Mushi уже не хотел играть, а iceiceice сказал, что возьмет перерыв, если не будет прогресса. Я поговорил с составом и кое-как уговорил их продолжить выступать. На второй карте финала верхней сетки против LGD Gaming fy каким-то образом выбил Divine Rapier. Я сказал, что ничего страшного не случится, если они проиграют эту встречу. Тогда я хотел посмотреть, как они справятся с давлением на решающей карте. Подобное случалось, когда kyxY' разбил Aegis на The International 2013. Важно, чтобы команда была готова вернуться в игру в любой ситуации.

Мы подготовили много стратегий и разыгрывали их по ходу турнира. В результате даже в финале у нас было чем удивить соперника. Например, китайские команды очень любят Outworld Devourer и берут его в первой же стадии. Я предложил Mushi попробовать Huskar. Он тренировался с Moon, и задумка сработала. Эту же тактику мы использовали на скриме с Team Secret».

На The International 2011 71 тренировал EHOME. После того, как коллектив распался, он пытался восстановить команду, а в 2014 году стал наставником Team DK на TI. В начале следующего сезона он возродил EHOME вместе с Чжан LaNm Чжичэном и Бай rOtK Фаном.

Dota 2 Asia Championships прошел с 29 марта по 7 апреля. Mineski победила LGD Gaming в гранд-финале со счетом 3:2 и заработала $370 тыс. на команду и 750 очков DPC для каждого игрока.