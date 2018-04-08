Old chicken вернулся в EHOME. Ying снова в Keen Gaming

Ван old chicken Чжиюн перешел в EHOME после неудачного выступления на Dota 2 Asia Championships 2018 в составе Keen Gaming. Он займет место Чжай Ying Цзинкая, который вернулся в KG.

Twitter.com Команды впервые обменялись игроками 27 февраля — спустя 22 дня после закрытия трансферного окна. Оба коллектива потеряли право выступать в закрытых отборочных на The International 2018. Keen Gaming прошла на DAC 2018 через квалификацию для Китая. Коллектив занял 8 место в группе со счетом 2:5 и покинул турнир. EHOME уступила LGD.Forever Young в отборочных и не попала на мейджор.

EHOME

Чэнь «Cty» Тянью Ван «old chicken» Чжиюн Чжан «Faith_bian» Жуйда Сюй «Hym» Чжи Чжан «y`» Липин

Keen Gaming

Ян «MS» Юнцзе Чжай «Ying» Цзинкай Сун «dark» Жуньси Лю «yoona» Сянкунь Цзян «佞臣» Ань