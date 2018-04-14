FlyToMoon покинула StarLadder ImbaTV Invitational Season 5

FlyToMoon уступила VGJ.Thunder со счётом 0:2. Матч проходил в рамках третьего раунда групповой стадии StarLadder ImbaTV Invitational Season 5 по Dota 2.

VGJ.Thunder вышла в плей-офф соревнований. Там в полуфинале команда сыграет против Vega Squadron. FlyToMoon покинула турнир, заняла 5-6-е место и заработала за своё выступление $ 15 тыс.

В последней игре групповой стадии встретятся Natus Vincere и Fnatic.

StarLadder ImbaTV Invitational Season 5 проходит с 12 по 15 апреля в Киеве. Призовой фонд соревнований составляет $ 300 тыс. и 300 очков Pro Circuit.