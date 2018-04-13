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Fnatic обыграла Natus Vincere на StarLadder ImbaTV Invitational Season 5
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Fnatic обыграла Natus Vincere на StarLadder ImbaTV Invitational Season 5 

Чемпионат.com 6 часов назад
Фото: GameGuru
Fnatic обыграла Natus Vincere со счётом 2:1 в групповой стадии StarLadder ImbaTV Invitational Season 5 по Dota 2.
В следующем раунде Fnatic сыграет с победителем пары Vega Squadron и SG e-sports. Natus Vincere встретится с проигравшей командой соответственно.
Групповая стадия соревнований проходит в формате GSL. По её итогам определится по две лучшие команды, которые пройдут в плей-офф.
StarLadder ImbaTV Invitational Season 5 проходит с 12 по 15 апреля в Киеве. Призовой фонд соревнований составляет $ 300 тыс. и 300 очков Pro Circuit.
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