Fnatic обыграла Natus Vincere на StarLadder ImbaTV Invitational Season 5

Fnatic обыграла Natus Vincere со счётом 2:1 в групповой стадии StarLadder ImbaTV Invitational Season 5 по Dota 2.

В следующем раунде Fnatic сыграет с победителем пары Vega Squadron и SG e-sports. Natus Vincere встретится с проигравшей командой соответственно.

Групповая стадия соревнований проходит в формате GSL. По её итогам определится по две лучшие команды, которые пройдут в плей-офф.

StarLadder ImbaTV Invitational Season 5 проходит с 12 по 15 апреля в Киеве. Призовой фонд соревнований составляет $ 300 тыс. и 300 очков Pro Circuit.