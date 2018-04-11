Формат, участники и расписание StarLadder ImbaTV Invitational

Погоня за очками от VGJ.Thunder и Fnatic, последняя попытка для OpTic Gaming и бенефис СНГ-доты.

Наконец-то поклонники Dota 2 в СНГ могут перестать заводить будильники на 5 утра и спокойно спать по ночам. Следующий турнир профессионального сезона будет принимать Киев. В «Киев Киберспорт Арене» 12-15 апреля состоится LAN-финал майнора StarLadder ImbaTV Invitational. На кону $300 тыс. и 300 квалификационных очков.

Шанс для СНГ показать себя

Где ещё делать СНГ-доту снова великой, если не на сцене «Киев Киберспорт Арены»? Командам из нашего региона представился отличный шанс доказать, что здесь выигрывать умеют не только Virtus.pro. Три команды из восьми — это неплохой шанс на попадание в четверку лучших.

Ещё пару недель назад поклонники Natus Vincere со страхом или надеждой ждали очередных новостей о перестановках в составе. Но «рожденные побеждать» приняли единственно правильное на тот момент решение: не рубить с плеча, а дать команде шанс поработать над собой. За это время игроки успели отдохнуть, всё обдумать и начать усиленно тренироваться. И обычно именно на турнирах серии Starladder у Na'Vi открывается очередное по счету дыхание. Даже победа на майноре не вернет их в топ-8. Но сейчас Natus Vincere важно скорее не это: нужно вернуть себе и фанатам уверенность, что трансферы не нужны, и всё ещё может быть хорошо.

Второй представитель СНГ на Starladder — это микс Fly to Moon, появившийся в нужное время в нужном месте. Пока остальные составы региона решали внутренние проблемы, они просто собрались побеждать. На их счету две подряд выигранные квалификации, в том числе открытые отборы на Epicenter. Для Fty to Moon турнир в Киеве будет первым международным чемпионатом и первой официальной встречей с представителями других регионов. Вот она-то и покажет, действительно ли они так сильны, или это просто в СНГ все очень плохо. И специальный неожиданный гость Киева — Vega Squadron. Команда оказалась на Starladder благодаря тому, что LGD отказалась от участия в последний момент — китайские игроки оказались вымотаны большим мэйджором и решили уделить время подготовке к следующим крупным чемпионатам. А Vega, на правах серебряного призера квалификации региона-хоста, заняла их место. Последнее время у «акул» всё хорошо. Это не отличные результаты, но они вышли из кризиса. Перед поездкой на большие международные турниры им не помешает размяться на практически домашней площадке, даже если они не будут готовы именно к Starladder.

Шанс закрепиться в топ-8 для VGJ.Thunder

VGJ.Thunder серьёзно штормит. Из серебряного призёра The Bucharest Major и майнора GESC: Indonesia китайцы превратились в кибертуристов, которые на DAC-2018 обыграли только Pain Gaming и Effect с заменой. Оказалось, что для победы над VGJ нужно просто забанить Lycan или придумать против него действенную стратегию. А можно как Virtus.pro не делать и этого и просто дождаться, пока китайцы сами подарят тебе карту своими необдуманными действиями. Но, даже несмотря на последние неудачи, VGJ.Thunder всё ещё держится в топ-8 рейтинга от Valve. Отрыв от ближайших преследователей минимален, также в Киеве их задача даже не столько выиграть, сколько просто быть выше Na'Vi и Fnatic, которые подбираются из второй десятки. Немного очков на майноре избавит их от лишних беспокойств на следующие пару турниров.

Шанс для Envy сделать правильный выбор

До новостей вечера 9 апреля Fnatic была главным претендентом на топ-1 турнира. Отсутствие LGD в списке участников открывало для Джеки EternalEnvy Мао путь к дополнительным очкам. Но представители Юго-Восточной Азии решили усложнить работу букмекерам и станочникам. В Киеве вместо Йохана PieLieDie Астрема сыграет тренер команды Адам 343 Шах. По заявлению организации, это сделано для «сплочения» команды. Хотя не совсем понятно, кого может сплотить даже временный уход из состава основного игрока. Сам Джеки уже рассказывал, что Fnatic задумывались о замене PLD, но тогда ему не дали возможности исправить свои ошибки. Может быть, шведский саппорт не смог удовлетворить ожидания своих партнёров по команде?

В любом случае смена состава — это палка о двух концах. С одной стороны, это новый игрок, обновлённая коммуникация и другое построение игры. А с другой — дополнительное желание доказать, что команда идёт по правильному пути. В любом случае только результаты покажут, кто был прав.

Шанс для CCnC доказать, что мы все не правы

Месяцы идут, турниры проходят, соперники меняются. Даже игроки успели поменяться позициями. Но у OpTic Gaming осталась все та же проблема — Квинн CCnC Каллахан выглядит якорем, который тащит перспективный состав на дно. С одной стороны, поклонники состава (а такие есть) и игроки понимают, что команда играет не на него и обеспечивает всё необходимое, чтобы Pajkatt чувствовал себя комфортно. Вообще игра OpTic укладывается в одну фразу их капитана: «Как мы будем выигрывать в доту, если у PJ не будет 30 тыс. „нетворса“?» Но даже те минимальные ресурсы, которые получает CCnC, он умудряется раздать сопернику в самых нелепых ситуациях. Уже ни для кого не секрет, что Питер PPD Дагер присматривался к другим мидерам, которые могут заменить вечно волнующегося и ошибающегося CCnC. Да и открытых квалификаций он не испугается. На DAC-2018 Квинн провёл несколько достойных матчей и даже выиграл для команды пару карт, но в решающий момент всё равно растерялся. Starladder может стать его последней возможностью доказать, что он достоин места в команде. Тем более что от OpTic Gaming в Киеве ждут безоговорочного попадания в топ-4. И парочки новых твитов от PPD.

Шанс для Team Kinguin вернуться из забвения

А помните, когда все верили в то, что поляки могут быть серьёзной силой на международной сцене? Они приехали на The Summit 8, попали в топ-4, а в региональных квалификациях казалось, что их могут остановить только OG. А потом как отрезало! И проигранные отборы, и невнятные результаты в Катовице, и проигрыши стаку Synderen. Даже начали ходить слухи, что у Kinguin могут увести их звезду Nisha. Пришло время исправлять и вернуть всё на свои места. Поляки уже не будут бороться за приглашение на The International, но показать, что с европейской дотой всё не так просто — это важная цель.

Starladder ImbaTV Invitational вернёт зрителей к стандартным форматам майноров. Две группы по 4 команды сыграют сетку double elimination. По два победителя из каждой четверки выйдут в плей-офф, где встретятся в двух полуфиналах и гранд-финале. Смотреть очередную битву за очки нужно на официальных каналах Starladder и в DotaTV. И, конечно, в «Киев Киберспорт Арене»!

Расписание матчей:

12 апреля 12:00 — VGJ.Thunder против Fly to Moon 15:00 — OpTic Gaming против Team Kinguin 18:00 — матч победителей. 13 апреля 12:00 — Vega Squadron против SG E-sports 15:00 — Fnatic против Natus Vincere 18:00 — матч победителей. 14 апреля — заключительные матчи группового этапа. 15 апреля — плей-офф.