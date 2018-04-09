Экс-комментатор «Доты» обвинил Xiao8 в участии в подставных матчах

Бывший комментатор «Доты» из Китая, а ныне стример PUBG Danche заявил, что Чжан Xiao8 Нин регулярно участвует в подставных матчах. Игрок опроверг это.

Dance и Xiao8 поссорились в социальной сети Weibo после финала Dota 2 Asia Championships 2018. Экс-комментатор заявил, что LGD Gaming уступила Mineski из-за слабых игрока сложной линии и «пятёрки». Он добавил, что LGD победила бы, если бы за неё выступал Бай rOtK Фан — он первым раскритиковал офлейнера LGD Ян Chalice Шэньи за плохого Tidehunter. Xiao8 спросил у Danche, понимает ли он «Доту», и тот в ответ переключился на подставные матчи.

Экс-кастер заявил, что Chalice и саппорт LGD Джиан Вей xNova— Йап допускали сомнительные ошибки. После этого он сказал, что слова Xiao8 о понимании «Доты» ироничны, ведь он зарабатывает более миллиона китайских юаней (~$159 тыс.) в год на подставных матчах. Ради этого киберспортсмен якобы постоянно завершает карьеру и возвращается. Xiao8 поклялся жизнью в том, что не занимается мошенничеством, и напомнил, что ещё в 2013 году извинялся за ставки на чужие матчи.

Дальше Danche вёл себя противоречиво. Сначала он подтвердил, что у него нет доказательств, но тоже поклялся жизнью — в том, что Xiao8 всё-таки виновен. Потом бывший комментатор удалил предыдущие посты и признался, что раздул драму ради поддержания интереса к себе. Он извинился за то, что свалил вину за поражение на Chalice и xNova-, а также отозвал обвинения в их адрес — но не отказался от претензий к Xiao8. Danche предложил игроку подать на него в суд и посмотреть, что из этого выйдет. Xiao8 продолжил просить доказательства, но экс-кастер перестал отвечать.

Xiao8 выступает на профессиональной сцене с 2011 года. Он победил на The International 2014 с Newbee и занял третье место на двух турнирах серии с LGD Gaming. В январе 2018 года Xiao8 возродил микс Big God, в котором играет квалификации на крупные турниры с другими экс-киберспортсменами.