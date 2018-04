Invictus Gaming потроллила ppd в твиттере

Invictus Gaming остроумно ответила на заявления Питера ppd Дагера о том, что Северная Америка — сильнейший регион Dota 2, если не считать российского коллектива Virtus.pro. Китайская организация опубликовала в твиттере топ-8 команд DPC, где нет ни одного американского состава и даже игрока.

It may be hard to say which region is the best, but it's pretty clear that which region isn't. pic.twitter.com/nZxHj7z8TQ— Invictus Gaming (@invgaming) April 9, 2018

Сложно сказать, какой регион лучший, но можно уверенно заявить, кто к таковым не относится

IG проиграла команде ppd OpTic Gaming в стыковом матче на Dota 2 Asia Championships 2018. После игры американец заявил, что североамериканская «Дота» — лучшая в мире, если не брать в расчет VP. В первом же раунде плей-офф OpTic уступила TNC Pro Team и покинула соревнование.

В топ-8 рейтинга DPC на данный момент входят четыре китайские команды (VGJ.Thunder, LGD Gaming, Vici Gaming и Newbee), две европейские (Team Secret и Team Liquid), а также представители СНГ (Virtus.pro) и Юго-Восточной Азии (Mineski).

Очки DPC нужны для прямого попадания на TI8: инвайты получат восемь лучших команд рейтинга.