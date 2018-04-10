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Дмитрий jR Червак: атмосфера в команде накалялась с каждым турниром
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Дмитрий jR Червак: атмосфера в команде накалялась с каждым турниром 

Чемпионат.com 39 минут назад
Фото: Советский спорт
Капитан состава Vega Squadron Дмитрий jR Червак в своей группе в соцсети «ВКонтакте» прокомментировал уход из команды Николая Mir Битюкова и Сергея keshandr Никишина.
«Как говорят, «погасла искра», и увы, она «загоралась» только на мажоре. И только там мы были той командой, которая хочет выиграть игру. Это, конечно, хорошо, что на важных турнирах все хотят выиграть и у всех горят глаза. Но моё мнение таково, что, если бы мы так старались на тренировках, у нас был бы рост и стабильность. Но это не отменяет всех бытовых вопросов, которые мы не смогли решить за этот период после краковского мейджора, из-за которых всё это выходило на ошибки в игре, настрой команды, ну и, конечно, это всё сказывалось на всех, и атмосфера накалялась с каждым турниром всё больше и больше и дошла до конечной точки. Мы делали и перерывы в игре, больше отдыхали, менялись точками, капитана меняли, но ничего не помогло, потому что мы не до конца смогли быть открытыми друг перед другом», — рассказал Дмитрий Червак.
9 апреля стало известно, что игроки состава Vega Squadron по CS:GO Николай Mir Битюков и Сергей keshandr Никишин переведены в запас и выставлены на трансфер. Они выступали за Vega Squadron с ноября 2016 года.
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