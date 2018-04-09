Vega Squadron выставила keshandr и mir на трансфер

«В один момент команда раскололась на две группы. Первая хотела радикальных изменений в тренировочном процессе, подходе к Counter-Strike в целом и общим вопросам. Вторая же предложила придерживаться старого плана и много играть. Так или иначе, этот метод привел ребят к определенному результату.

К сожалению, попытки найти баланс и некий компромисс не увенчались успехом, а перманентное давление на каждого из игроков привело к ухудшению как индивидуальных, так и командных результатов», — прокомментировал тренера состава Артем «Fierce» Иванов.

Keshandr и mir выступали за Vega Squadron с ноября 2016 года.

Состав Vega Squadron:

Дмитрий «jR» Червак Павел «hutji» Лашков Леонид «chopper» Вишняков Артём «Fierce» Иванов (тренер)

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