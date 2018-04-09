Ещё
Vega Squadron выставила keshandr и mir на трансфер
Далее:
Читайте также:
Ещё

Vega Squadron выставила keshandr и mir на трансфер 

Советский спорт 1 час назад
«В один момент команда раскололась на две группы. Первая хотела радикальных изменений в тренировочном процессе, подходе к Counter-Strike в целом и общим вопросам. Вторая же предложила придерживаться старого плана и много играть. Так или иначе, этот метод привел ребят к определенному результату.
К сожалению, попытки найти баланс и некий компромисс не увенчались успехом, а перманентное давление на каждого из игроков привело к ухудшению как индивидуальных, так и командных результатов», — прокомментировал тренера состава Артем «Fierce» Иванов.
Keshandr и mir выступали за Vega Squadron с ноября 2016 года.
Состав Vega Squadron:
Дмитрий «jR» Червак Павел «hutji» Лашков Леонид «chopper» Вишняков Артём «Fierce» Иванов (тренер)
Источник
Советский спорт: последние новости
Team Sylar победила Team Miracle в матче всех звезд на DAC 2018 Virtus.pro сыграет в одной группе с Effect на мейджоре DAC 2018 Спортивный директор Team Empire: Мы уже начали тестовые игры с потенциальными кандидатами
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Знаменитого вратаря обстреляла теща6
Спортсмен рухнул под штангой11
Гончаренко прокомментировал поражение
Кортеж Мэйуэзера обстреляли
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой343
Видео
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение