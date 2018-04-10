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Ninja стал самым популярным стримером Twitch в начале апреля. Он в два раза обошел Шрауда
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Ninja стал самым популярным стримером Twitch в начале апреля. Он в два раза обошел Шрауда 

CyberSport.ru 3 часа назад
Фото: CyberSport.ru
Ninja стал безоговорочным лидером Twitch в первую неделю апреля. 2-8 апреля зрители Тайлера Ninja Блевинса смотрели его трансляции 6,4 млн часов. По этому показателю он более чем в два раза обогнал Майка shroud Гржесика, который занял второе место. Инфографику опубликовал портал The Esports Observer.
В топ-3 также вошел Ченс «Sodapoppin» Моррис c 1,9 млн часов просмотра трансляций. Разрыв между стримерами, расположившимися на 4-7 местах, не превышает 300 тыс. просмотренных часов. 7 апреля Ninja побил три рекорда Twitch: по количество фолловеров (5 млн), платных подписчиков (250 тыс.) и месячному доходу с платформы (более $875 тыс.). У его канала на YouTube более 7,5 млн подписчиков, а каждое видео в среднем набирает более 2 млн просмотров.
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