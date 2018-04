KheZu: «Когда приглашения будут выдавать непредвзято и по заслугам?»

Морис KheZu Гутман пожаловался, что его команда Mad Lads не получила приглашений в закрытые отборочные ESL One Birmingham 2018 и GESC: Thailand Minor. По словам офлейнера, организаторы не учли последние результаты микса.

Made it to the last 2 European qualifier grand finals ->Somehow not get invited to the upcoming ESL Birmingham closed qualifier & GESC Thailand closed qualifier (which also doesn't have an open qualifier btw) can people who put together invites do some research and be unbiased —

— Maurice Gutmann (@KheZzu_) 10 апреля 2018 г.

Дошли до финалов двух последних отборочных для Европы и каким-то образом не получили слоты в закрытых квалификациях к ESL One Birmingham 2018 и GESC: Thailand Minor. На последнем еще и открытого этапа нет. Когда приглашения будут выдавать непредвзято и по заслугам?

Троелс syndereN Нильсен собрал микс Mad Lads в феврале 2018 года. Помимо KheZu к составу присоединились Макс qojqva Брокер и бывшие игроки mousesports — Омар Madara Дабасас и Веррос Maybe Next Time Апостолос. В финале отборочных к StarLadder ImbaTV Invitational Season 5 коллектив уступил Team Kinguin, а в решающем матче квалификации MDL Changsha Major не справился с OG. Подробнее о выступлении микса можно прочитать в нашем материале.

GESC: Thailand Minor состоится 9-12 мая. В закрытых квалификациях майнора выступят четыре приглашенных коллектива: OG, Team Kinguin, Alliance и The Final Tribe. Победитель пройдет в основной этап турнира, где команды разыграют $300 тыс. и 300 очков DPC. Ранее на чемпионат отобрались VGJ.Storm, Vega Squadron и SG e-sports, а Team Secret получила инвайт. Остальные участники определятся в отборочных для Китая, Юго-Восточной Азии и Тайланда.

ESL One Birmingham 2018 пройдет 23-27 мая. Virtus.pro, Newbee, Evil Geniuses, Team Liquid, Vici Gaming и Mineski получили приглашения. Еще шесть участников пройдут через региональные квалификации. Организаторы не объявили, кто выступит в закрытых отборочных.