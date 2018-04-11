CompLexity Gaming открыла подразделение по Fortnite

CompLexity Gaming начала набирать состав по Fortnite. Капитаном стал стример Майкл Hogman Хогман, который найдёт ещё трёх игроков.

Новичок признал, что перспективы киберспортивной Fortnite до сих пор туманны. Несмотря на это, в coL пообещали помогать Epic Games развивать новую дисциплину.

Team SoloMid стала первой организацией с подразделением по Fortnite: она подписала одного игрока 10 января 2018 года. 4 февраля состав был укомплектован. В том же месяце глава Epic Games в Восточной Европе Сергей Галёнкин подтвердил, что компания будет поддерживать киберспорт в Fortnite. 28 февраля в AGO Esports пришёл польский стак Position 69.