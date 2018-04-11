СompLexity открыла состав по Fortnite

Киберспортивная организация compLexity открыла набор игроков для состава по игре Fortnite. Об этом сообщается на сайте команды. Возглавит состав стример Майкл Hogman Хогман, который займется подбором остальных участников.

«Мы искренне рады стать частью одной из самых популярных игр в мире. Мы намерены поспособствовать развитию Fortnite в качестве киберспортивной дисциплины», — рассказал генеральный директор coL Джейсон Лейк.

СompLexity не первая организация, подписавшая игроков по Fortnite. Ранее состав по дисциплине укомплектовала Team SoloMid. После этого глава восточноевропейского подразделения Epic Games Сергей Галёнкин заявил, что компания будет поддерживать киберспортивное направление в игре. Как именно, он не уточнил.