Ещё
СompLexity открыла состав по Fortnite
Далее:
Читайте также:
Ещё

СompLexity открыла состав по Fortnite 

Чемпионат.com 7 часов назад
Киберспортивная организация compLexity открыла набор игроков для состава по игре Fortnite. Об этом сообщается на сайте команды. Возглавит состав стример Майкл Hogman Хогман, который займется подбором остальных участников.
«Мы искренне рады стать частью одной из самых популярных игр в мире. Мы намерены поспособствовать развитию Fortnite в качестве киберспортивной дисциплины», — рассказал генеральный директор coL Джейсон Лейк.
СompLexity не первая организация, подписавшая игроков по Fortnite. Ранее состав по дисциплине укомплектовала Team SoloMid. После этого глава восточноевропейского подразделения Epic Games Сергей Галёнкин заявил, что компания будет поддерживать киберспортивное направление в игре. Как именно, он не уточнил.
Чемпионат.com: последние новости
Team Secret разгромила Effect на DAC 2018 Дмитрий jR Червак: атмосфера в команде накалялась с каждым турниром LGD Gaming пропустит StarLadder ImbaTV Invitational Season 5
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию13
В МОК разгорелся новый скандал13
«Тело будто умерло». Боец ММА рассказала об изнасиловании188
ЧМ-2018 несет потери: в Россию не приедет Пеле4
Названа причина отъезда Ковальчука в НХЛ4
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение