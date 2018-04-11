Киберфутболист «Локомотива»: «FIFA — это замена реальному футболу»

Киберфутболист «Локомотива»​ Роберт «Ufenok77» Фахретдинов перед вылетом на отборочный турнир чемпионата мира по FIFA 18, который пройдет в Манчестере с 13 по 15 апреля, рассказал о том, что для него значит киберфутбол. Также он заявил, что хочет выиграть мировое первенство.

— Карьера киберфутболиста у меня началась тогда, когда я сломал ногу, играя в футбол, — приводит пресс-служба Loko eSports Team слова Фахретдинова. — Для меня киберфутбол — это замена реальному футболу. Я не стал футболистом, но здесь могу также играть на чемпионатах и ощущать примерно те же эмоции. Занимаюсь тем, что люблю. Еду в Манчестер, чтобы порадовать тех, кто за меня болеет. Хочу стать первым российским игроком, который выиграет чемпионат мира.

Напомним, Ufenok77 будет единственным представителем России на предстоящем отборочном турнире, так как он занял 19-е место в мире по итогам февраля.

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