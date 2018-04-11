Ещё
Киберфутболист «Локомотива»: «FIFA — это замена реальному футболу»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Киберфутболист «Локомотива»: «FIFA — это замена реальному футболу» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Киберфутболист «Локомотива»​ Роберт «Ufenok77» Фахретдинов перед вылетом на отборочный турнир чемпионата мира по FIFA 18, который пройдет в Манчестере с 13 по 15 апреля, рассказал о том, что для него значит киберфутбол. Также он заявил, что хочет выиграть мировое первенство.
— Карьера киберфутболиста у меня началась тогда, когда я сломал ногу, играя в футбол, — приводит пресс-служба Loko eSports Team слова Фахретдинова. — Для меня киберфутбол — это замена реальному футболу. Я не стал футболистом, но здесь могу также играть на чемпионатах и ощущать примерно те же эмоции. Занимаюсь тем, что люблю. Еду в Манчестер, чтобы порадовать тех, кто за меня болеет. Хочу стать первым российским игроком, который выиграет чемпионат мира.
Напомним, Ufenok77 будет единственным представителем России на предстоящем отборочном турнире, так как он занял 19-е место в мире по итогам февраля.
Киберфутболист «Локомотива» первым в России одержал 40 побед в одной Weekend League // Киберфутболист «Локомотива» — единственный представитель России на втором «мейджоре»
Спорт-Экспресс: последние новости
"Вега" рассталась с двумя игроками в CS:GO Virtus.pro и Effect попали в одну группу на "мэйджоре" в Шанхае Капитан Virtus.pro – после DAC 2018: "На EPICENTER мы будем сильнее"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
WADA обвинило Россию в даче взятки главе IBU7
Липницкая опубликовала откровенное фото1
«Тело будто умерло». Боец ММА рассказала об изнасиловании191
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»51
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение