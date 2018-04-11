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NoFear о матче с VGJ.Thunder: «Один Sylar команду не спасет — он не Miracle-»
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NoFear о матче с VGJ.Thunder: «Один Sylar команду не спасет — он не Miracle-» 

CyberSport.ru 1 час назад
Фото: CyberSport.ru
Александр NoFear Чурочкин отметил, что FlyToMoon готова ко встрече с VGJ.Thunder на StarLadder ImbaTV Invitational Season 5. В интервью VPEsports игрок также объяснил, почему Techies не должно быть в Captains Mode, и рассказал о положении других команд из СНГ перед The International 2018.
Esl-one.com  «Непобедимых нет. VGJ.Thunder — сильная команда, но все же команда. Она выступает как единое целое, но мы попробуем ее победить. В конце концов, матч будет до двух побед, а я слышал, что некоторые игроки VGJ легко сдаются. Один Sylar их не спасет — он не Miracle-».
NoFear отметил, что Pangolier и Dark Willow заслуживают места в Captains Mode, в отличие от Techies:
«Думаю, Techies не должно быть в Captains Mode. Скажем так: он не подходит для соревновательной «Доты». С Pangolier и Dark Willow все в порядке — как показал Dota 2 Asia Championships 2018, они очень гибкие. Команды брали Pangolier и в офлейн, и на саппорта, так что он точно приживется в CM. А вот Techies — нет. С ним игры будут решаться по воле случая».
Чурочкин также рассказал, почему команды из СНГ, которые изменили составы после ростерлока, все равно попадут в закрытые отборочные к The International 2018:
«В СНГ только три команды не нарушили правила ростерлока — Virtus.pro, Natus Vincere и Vega Squadron. Team Empire взяли Александра Nix Левина, так что она тоже будет играть в открытых квалификациях к The International 2018. И это интересно, потому что мы во FlyToMoon зарегистрировались вовремя. Хотя сезон уже заканчивается, это даст нам хорошее преимущество, если будем выступать как надо. Мы уже на SL ImbaTV Invitational, дальше поедем на EPICENTER XL, а потом будем отбираться на последний «супермейджор».
Но риск других коллективов, например Team Empire, вполне оправдан. У нас уже есть Virtus.pro, которая точно поедет на TI8. Если NaVi вернутся в топ-8 рейтинга, то в регионе останется всего две команды, которые смогут выступить в закрытых отборочных. Тогда Valve придется разыграть больше, чем 5-6 слотов, в открытых квалификациях. Скорее всего, все те, кого могли бы пригласить сразу, все равно пройдут».
Состав FlyToMoon сформировался в феврале 2018 года. Команда отобралась на EPICENTER XL и StarLadder ImbaTV Invitational Season 5, а на квалификации к MDL Changsha Major заняла 3-4 место.
Майнор StarLadder ImbaTV Invitational Season 5 пройдет 12-15 апреля в Киеве. FlyToMoon поборется с VGJ Thunder в первом матче группового этапа. Начало матча назначено на 12 апреля 12:00 мск.
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