Марселу: «Счастлив, что попал в команду недели»

Защитник «Лиона» Марселу рад, что был включен в команду недели FIFA 18. 30-летний бразилец за матч с «Метцем» (5:0) получил карточку с общим рейтингом 85 OVR.

"Счастлив, что попал в команду недели в Ultimate Team", — написал Марселу в Твиттере.

Happy to have made the Ultimate Team this week. 👊🏽@EASPORTSFIFA @EASPORTSFIFA_JP @EASPORTS @easports @ol @Ligue1Conforama #ultimateteam #FIFA18 #EASPORTSFIFA pic.twitter.com/8qFnDGr19k

— Marcelo Guedes (@MarceloGuedes02) 11 апреля 2018 г.