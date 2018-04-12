EG получила приглашение на GESC: Thailand Dota 2 Minor

Evil Geniuses сыграет на турнире GESC: Thailand Dota 2 Minor. Согласно странице организатора в «Фейсбуке», команда получила прямое приглашение на соревнования.

EG стала пятым участником чемпионата. Ранее инвайт на чемпионат получила Team Secret, а VGJ.Storm, Vega Squadron и SG e-sports выиграли квалификации в своих регионах. Оставшиеся четыре места займут победители отборочных в Таиланде, Юго-Восточной Азии, Китае и Европе.

GESC: Thailand Dota 2 Minor получил статус майнора от Valve. Чемпионат пройдёт с 9 по 12 мая в Бангкоке (Таиланд). Участники сразятся за призовой фонд в $ 300 тыс. и 300 рейтинговых баллов Dota Pro Circuit.