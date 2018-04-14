Mineski пропустит квалификацию GESC: Thailand Minor

Информация об этом появилась в официальном аккаунте организации в Твиттере.

«Mineski отказалась выступать на квалификации GESC: Thailand Minor по двум причинам: 1) Загруженный турнирный график; 2) Это протест против предвзятых организаторов. В ближайшее время вы сможете увидеть нас на EPICENTER», — говорится в заявлении команды.

18 марта TnC Pro Team и Mineski высказали недовольство переносом даты отборочных GESC: Thailand Dota 2 Minor в Юго-Восточной Азии на середину апреля. Причиной этого стало совпадение дат квалификаций с отборами на мэйджоры.

GESC: Thailand Dota2 Minor пройдёт с 9 по 12 мая. Призовой фонд соревнований составляет $ 300 тыс. и 300 очков Pro Circuit.