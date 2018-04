Evil Geniuses выступит на GESC: Thailand Dota2 Minor

Evil Geniuses, winner of the first GESC Minor in Indonesia has confirmed their attendance as the Championship Invite for GESC Thailand! Catch Suma1L & Arteezy LIVE in action from 11 to 12 May in BITEC Bangna in Bangkok. Find out more @ https://t.co/ELpZ4FncCX pic.twitter.com/bgw4D6NRw3

— GES Championship (@GESChampionship) 12 апреля 2018 г.

Ранее инвайт достался Team Secret. SG e-sports, VGJ.Storm и Vega Squadron прошли на майнор через отборочные.

GESC: Thailand Dota2 Minor пройдет с 9 по 12 мая в Бангкоке, Таиланд. Восемь команд разыграют $300 тысяч и 300 очков DPC.