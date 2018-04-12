Ppd об уходе Kyle из compLexity Gaming: «Команда всегда играла неплохо и теперь пытается подняться на уровень выше»

Питер ppd Дагер объяснил, почему compLexity Gaming избавилась от Кайла Kyle Фридмана. В интервью SLTV капитан OpTic Gaming также неоднозначно оценил замену Йохана pieliedie Острема во Fnatic.

Ppd предположил, что compLexity Gaming быстрее наберет форму без Кайла:

«Kyle был игроком, который развивал коллектив. Я не ожидал такого решения от compLexity, но могу его понять. Команда всегда играла неплохо и теперь пытается подняться на уровень выше. Возможно, остальные поняли, что без Кайла это будет проще сделать. Очень рискованная затея, но она может сработать».

Ppd отметил, что замена в Fnatic была необязательной:

«Я мало знаком с этой командой, но, кажется, у нее все было неплохо с pieliedie. Она часто побеждала в отборочных — даже против Mineski, которая только что выиграла мейджор. Поэтому такая замена меня удивила. Не знаю, станет ли Fnatic сильнее или слабее, но уверен, что новому составу потребуется время, чтобы сыграться».

17 марта compLexity Gaming исключила Kyle из состава из-за конфликтов с тиммейтами. 9 апреля Fnatic сообщила, что тренер команды Адам Эрванн Шах 343 бин Ахтар Хуссейн заменит pieliedie на StarLadder ImbaTV Invitational Season 5. Организация не указала, вернется ли Йохан Острем в основной ростер после турнира.

StarLadder ImbaTV Invitational Season 5 проходит 12-15 апреля в Киеве. Восемь коллективов разыгрывают $300 тыс. и 300 очков DPC. В первом туре группового этапа OpTic Gaming победила Team Kinguin. На момент публикации материала команда ведет 1:0 в матче с VGJ.Thunder за слот в плей-офф.