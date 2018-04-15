OpTic Gaming сыграет в финале SL ImbaTV Invitational S5 по Dota 2

OpTic Gaming обыграла Fnatic в полуфинале чемпионата StarLadder ImbaTV Invitational Season 5 по Dota 2. Матч завершился со счётом 2:1.

Команда прошла в финал соревнований и гарантировала себе минимум 90 рейтинговых квалификационных очков и $ 60 тыс. … За титул чемпиона состав сразится с VGJ.Thunder. Матч состоится 15 апреля, начало в 18:30 по московскому времени.

Fnatic заняла 3-4-е место на турнире. Команда получила $ 30 тыс. и 30 рейтинговых баллов.

StarLadder ImbaTV Invitational Season 5 проходит в Киеве (Украина). Призовой фонд чемпионата составляет $ 300 тыс. и 300 баллов DPC.