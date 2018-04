Kips: «Завтра не смогу помочь Vega Squadron, потому что мой паспорт все еще в российском посольстве»

Тренер Vega Squadron Мюриэль Kipspul Хёйсман пропустит первые матчи команды на StarLadder ImbaTV Invitational Season 5. Она сообщила, что не может вылететь в Киев, потому что российское посольство не вернуло ее паспорт.

That reminds me—y'all should know that I cannot be present for @VegaSquadron's matches tomorrow, as my passport is still in the Russian embassy 😔 if everything goes according to plan I'll fly out to Kiev tomorrow night!

— Muriëlle ''Kips'' Huisman (@Kipspul) 12 апреля 2018 г.

Я тут вспомнила, что забыла вам рассказать: завтра не смогу помочь Vega Squadron, потому мой паспорт все еще в российском посольстве. Если все пойдет по плану, то вылечу в Киев следующим вечером

Kips отметила, что проблем все равно было не избежать, — Vega Squadron приехала на турнир в качестве замены LGD Gaming:

Well, some improvisation was bound to happen since we didn't expect to go to Starladder! All the guys are there though so the most important pieces are on the board:>

— Muriëlle ''Kips'' Huisman (@Kipspul) 12 апреля 2018 г.

— Ой, а это неприятно— Что же, команде все равно пришлось бы импровизировать, — мы и не думали, что поедем на StarLadder. Тем не менее парни уже прилетели, так что все самые важные люди в сборе

13 апреля Vega Squadron начнет выступление в группе B на StarLadder ImbaTV Invitational Season 5. В первом матче коллектив встретится с SG e-sports. Если игра закончится в пользу команды из СНГ, она поборется с победителем пары Natus Vincere и Fnatic за слот в плей-офф в этот же день. Иначе Vega сыграет второй матч 14 апреля.